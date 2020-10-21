السعودية | شاهد.. حريق في منطقة وعرة بجبل غلامة بالسعودية

شكرا لقرائتكم شاهد.. حريق في منطقة وعرة بجبل غلامة بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة، جنوب غرب السعودية، مساء الأربعاء، حريقاً كبيراً اندلع في منطقة وعرة بجبل غلامة الواقع بين محافظتي تنومة والنماص شرقي منطقة عسير.
وأكّدت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء تعمل على محاصرة الحريق، الذي ساهمت شدة الرياح في انتشاره وزيادة رقعته بجبل غلامة، مشيرةً إلى عدم تسجيل إصابات.
وتداول مغردون مقطع فيديو قصيراً يوثّق الحريق، والذي أظهر تصاعد الدخان وألسنة اللهب تصحبه رياح ساعدت في انتشاره في الأشجار والنباتات الصحراوية بالجبل.
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