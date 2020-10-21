، الإطاحة بـ5 أشخاص حوَّلوا أكثر من 11 مليون ريال في عمليات احتيالٍ مالي إلى خارج المملكة ،

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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على خمسة أشخاص مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ تورطوا بتنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالي إلى شخص من جنسية عربية، يقيم خارج السعودية.
وامتهن الجناة إنشاء منصات إلكترونية وهمية، تنتحل أسماء وعلامات تجارية، والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مكّنتهم من إجراء (120) عملية احتيال مالي، واستولوا من خلالها على مبالغ مالية، قدرها (11،856،259) أحد عشر مليونًا وثمانمائة وستة وخمسون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً، تم تحويلها بالعملة الرقمية (البتكوين). وقد استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج السعودية من خلال الإنتربول السعودي، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 11:45 PM
شرطة الرياض: أجروا 120 عملية.. وحوَّلوها لشخص امتهن إنشاء منصاتٍ وهمية تنتحل علامات تجارية
صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على خمسة أشخاص مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ تورطوا بتنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالي إلى شخص من جنسية عربية، يقيم خارج السعودية.
وامتهن الجناة إنشاء منصات إلكترونية وهمية، تنتحل أسماء وعلامات تجارية، والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، مكّنتهم من إجراء (120) عملية احتيال مالي، واستولوا من خلالها على مبالغ مالية، قدرها (11،856،259) أحد عشر مليونًا وثمانمائة وستة وخمسون ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً، تم تحويلها بالعملة الرقمية (البتكوين). وقد استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار مذكرة استرداد بحق المتهم خارج السعودية من خلال الإنتربول السعودي، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق الموقوفين لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، الإطاحة بـ5 أشخاص حوَّلوا أكثر من 11 مليون ريال في عمليات احتيالٍ مالي إلى خارج المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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