محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات يرتفع إلى 34366 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الإصابات المسجلة بمرض "كوفيد – 19" تجاوز مليون إصابة. وبيّنت الوزارة أنها سجلت 16973 إصابة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1005295. وأضافت أنها سجلت 156 وفاة خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34366 وفاة نتيجة المرض. وتتخذ السلطات الإسبانية مزيدًا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء. ضربات الموجة الثانية.. إصابات "كورونا" في إسبانيا تتجاوز المليون وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-21 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الإصابات المسجلة بمرض "كوفيد – 19" تجاوز مليون إصابة. وبيّنت الوزارة أنها سجلت 16973 إصابة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1005295. وأضافت أنها سجلت 156 وفاة خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34366 وفاة نتيجة المرض. Advertisements وتتخذ السلطات الإسبانية مزيدًا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء. 21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 09:21 PM إجمالي الوفيات يرتفع إلى 34366 إجمالي الوفيات يرتفع إلى 34366 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي الإصابات المسجلة بمرض "كوفيد – 19" تجاوز مليون إصابة. وبيّنت الوزارة أنها سجلت 16973 إصابة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1005295. وأضافت أنها سجلت 156 وفاة خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34366 وفاة نتيجة المرض. وتتخذ السلطات الإسبانية مزيدًا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء. ، ضربات الموجة الثانية.. إصابات "كورونا" في إسبانيا تتجاوز المليون ،

المصدر : الخليج 365

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