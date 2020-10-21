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سجل الأردن 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43620 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء).
وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و 2646 حالة محلية.
وأضافت أنها سجلت 29 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 443 حالة.
وبينت الوزارة أنها سجلت 100 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7183 حالة.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" ينشر عدواه بين 2648 أردنياً في يوم واحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-21
سجل الأردن 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43620 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء).
وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و 2646 حالة محلية.
وأضافت أنها سجلت 29 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 443 حالة.
وبينت الوزارة أنها سجلت 100 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7183 حالة.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:46 PM
تسجيل 29 حالة وفاة جديدة
سجل الأردن 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43620 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء).
وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و 2646 حالة محلية.
وأضافت أنها سجلت 29 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 443 حالة.
وبينت الوزارة أنها سجلت 100 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7183 حالة.
، "كورونا" ينشر عدواه بين 2648 أردنياً في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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