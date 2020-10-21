، "كورونا" ينشر عدواه بين 2648 أردنياً في يوم واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 29 حالة وفاة جديدة

سجل الأردن 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43620 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و 2646 حالة محلية.

وأضافت أنها سجلت 29 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 443 حالة.

وبينت الوزارة أنها سجلت 100 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7183 حالة.

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