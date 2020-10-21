السعودية اليوم / معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يبحث مع وزير العدل الإيطالي سبل التعاون



الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

عقد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي اليوم مع وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بوزير العدل الإيطالي، وشكره على قبول دعوة الرئاسة

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، والذي سيُعقد بتقنية الاتصال المرئي يوم غدٍ الخميس الموافق 22 أكتوبر، وذلك تحت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وحضر الاجتماع سعادة مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، ورئيس مجموعة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل.

// انتهى //

22:35ت م

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الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسعقد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي اليوم مع وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي.وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بوزير العدل الإيطالي، وشكره على قبول دعوة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن هذا الاجتماع يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري الأول من نوعه لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، والذي سيُعقد بتقنية الاتصال المرئي يوم غدٍ الخميس الموافق 22 أكتوبر، وذلك تحت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.وحضر الاجتماع سعادة مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، ورئيس مجموعة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل.// انتهى //22:35ت م0242

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