السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية والقروية يرعى ورشة عمل الإصحاح البيئي في المناطق الحضرية



الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

رعى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل ورشة عمل "الإصحاح البيئي ما بين رصد آفات الصحة العامة ومكافحتها في البيئات الحضرية" التي نظمتها وكالة الوزارة للشؤون البلدية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".

واستعرضت ورشة العمل نتائج الدراسة العلمية في رصد وتصنيف آفات الصحة العامة في كل من مناطق الشرقية، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، التي تأتي ضمن منظومة الدراسة التي تغطي جميع مناطق المملكة لتحديد الكثافات المتوقعة

خلال فصول السنة ونوعية الآفات المنتشرة وطبيعة نقلها للأمراض ووضع خريطة بيئية لها.

وناقشت الورشة الطرق المثلى لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة، وذلك من خلال التركيز على الإدارة المتكاملة للآفات بشكل عام والبعوض بصفة خاصة، حيث يعد البعوض من أكثر الآفات انتشاراً وخطورة على حياة السكان، إذ يتسبب في الإصابة بحمى الضنك الذي ينقله بعوض (الأيديس إجبتاي) ، كما استعرضت خطة العمل والنتائج والتوصيات لمشروع دراسة رصد وتصنيف آفات الصحة العامة بمناطق (الشرقية – حائل – الجوف – الحدود الشمالية) وبعض التجارب العالمية الحديثة في مكافحة الآفات، كتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق برنامج (الفيلدسيكر) والطائرات المسيرة في مكافحة البعوض.

واستهدفت ورشة العمل، المختصين والعاملين في الصحة العامة بالأمانات والبلديات قيد الدراسة، والمهتمين بمكافحة آفات الصحة العامة في الجهات الحكومية الأخرى، حيث شارك في الورشة نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال مكافحة الآفات من داخل

وخارج المملكة.

وأكدت الشؤون البلدية والقروية أن الهدف من إقامة هذه الورشة هو اطلاع المختصين في الجهات التابعة لها على آخر المستجدات في أعمال الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، وعرض التجارب العالمية الناجحة المتوافقة مع بيئة المملكة

لتبني استخدامها من قبل القطاع البلدي.

// انتهى //

22:24ت م

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