السعودية اليوم / المغرب تسجل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 04 ربيع الأول 1442 هـ موافق 21 أكتوبر 2020 م واس

سجلت المغرب 3577 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 52 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3079 حالة وفاة.

// انتهى //

21:59ت م

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الرباط 04 ربيع الأول 1442 هـ موافق 21 أكتوبر 2020 م واسسجلت المغرب 3577 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 182 ألفاً و580 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 52 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3079 حالة وفاة.// انتهى //21:59ت م0229

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