السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة تستكمل تنفيذ المشاريع التنموية



ظهران الجنوب 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة سراة عبيدة عملها لتنفيذ واستكمال المشاريع التنموية والتحسينية ومشاريع سفلتة الطرق والشوارع والصيانة للشوارع والأرصفة داخل الأحياء والتحسين والتجميل للحدائق.

ويواصل قسم المشاريع متابعة أعمال السفلتة في مركز العرقين وقرى آل عائد والمعلاة ضمن مشروع مبادرة الطرق ومشروع إنشاء المباني والمرافق بالمحافظة ومشروع إنشاء مسلخ نموذجي وحظائر المواشي، فيما تقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية لمعالجة التشوّه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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21:06ت م

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