السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي بمدير الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية



المدينة المنورة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، بمدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية سلطان بن عبدالمحسن الخميس، ومديري عموم الشؤون الإدارية والمالية بإمارات المناطق المشاركين في أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمديري عموم الشؤون الإدارية والمالية الذي تستضيفه الإمارة.

ونوّه سمو نائب أمير المنطقة خلال اللقاء بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لتطوير الأداء في إمارات المناطق كافة، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، متمنياً سموه التوفيق والسداد للجميع في تحقيق الأهداف المرجوة من إقامة هذا الاجتماع.

من جانبه رفع مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية والمشاركون في الاجتماع شكرهم وتقديرهم، لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ولسمو نائبه، على استضافة هذا الاجتماع الذي يسهم في تبادل الخبرات واستعراض نماذج العمل الإداري والمالي في إمارات المناطق، مشيدين بدعم سموهما لخطة تطوير العمل بهدف الوصول به للمستوى المنشود، وتحقيق التكامل في مختلف مجالات العمل الإداري والمالي بين ديوان الوزارة وإمارات المناطق.

// انتهى//

21:04ت م

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