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طيران الكويت تستأنف رحلاتها إلى السعودية 25 أكتوبر الجاري

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 21 أكتوبر 2020

أعلنت شركة طيران الكويت اليوم وعبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنها ستستأنف رحلاتها إلى ثلاث مدن في السعودية هي الرياض وجدة والدمام اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري

 

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وكانت دولة الكويت حظرت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء .

 

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن هذه الخطوة "تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد-19 بشأن الدول عالية الخطورة."

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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