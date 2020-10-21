السعودية | المملكة وهنغاريا توقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي

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وقع معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هنغاريا، التي مثلها معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة بيتر سيارتو، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، وذلك بمقر وزارة النقل في الرياض.

وتتضمن الاتفاقية عدداً من البنود التنظيمية المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، وجدولاً للطرق التي سيتم تشغيلها، وغيرها من البنود في مجال التعاون في خدمات النقل الجوي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى رفع مستوى العمل المشترك في مجال الاستثمار.