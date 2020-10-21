شكرا لقرائتكم خبر عن 15 متحدثا عالميا في مؤتمر الجمعية السعودية لسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

انطلق قبل قليل المؤتمر العالمي لسرطان الثدي من الجمعية السعودية للأورام افتراضيا، الممتد حتى أربعة أيام، ويستضيف أكثر من 15 متحدث من مختلف الدول وأكثر من 35 محاضرة للمتخصصين من الأطباء والتمريض والصيادلة، وسوف يناقش آخر ما تم التوصل إليه العلم في مجال سرطان الثدي والدراسات المستقبلية. وأكد مدير المؤتمر استشاري أورام الثدي د. متعب الفهيدي أنه يعد المؤتمر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بخصوص سرطان الثدي.

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