، مع ترقُّب حصول عينة مسحة سلبية.. "رونالدو" يقترب من اللعب أمام برشلونة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - بات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، قريبًا من المشاركة أمام برشلونة في قمة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات أوروبيًّا، مع ترقُّب حصول عينة سلبية من المسحة الخاصة به.
وأشارت مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأربعاء، إلى أن كريستيانو لا يعاني من أي أعراض صحية؛ لذلك فإنه قد يحصل على عينة سلبية قبل 7 أيام من لقاء اليوفي والبارسا.
وينصّ البروتوكول الصحي لدوري أبطال أوروبا على أن اللاعب المتعافي قبل 7 أيام فأكثر من المباراة، يحق له المشاركة في البطولة بشكل طبيعي دون مشاكل.
مع ترقُّب حصول عينة مسحة سلبية.. "رونالدو" يقترب من اللعب أمام برشلونةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-21
بات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، قريبًا من المشاركة أمام برشلونة في قمة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات أوروبيًّا، مع ترقُّب حصول عينة سلبية من المسحة الخاصة به.
وأشارت مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأربعاء، إلى أن كريستيانو لا يعاني من أي أعراض صحية؛ لذلك فإنه قد يحصل على عينة سلبية قبل 7 أيام من لقاء اليوفي والبارسا.
وينصّ البروتوكول الصحي لدوري أبطال أوروبا على أن اللاعب المتعافي قبل 7 أيام فأكثر من المباراة، يحق له المشاركة في البطولة بشكل طبيعي دون مشاكل.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
07:44 PM
بات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، قريبًا من المشاركة أمام برشلونة في قمة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات أوروبيًّا، مع ترقُّب حصول عينة سلبية من المسحة الخاصة به.
وأشارت مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأربعاء، إلى أن كريستيانو لا يعاني من أي أعراض صحية؛ لذلك فإنه قد يحصل على عينة سلبية قبل 7 أيام من لقاء اليوفي والبارسا.
وينصّ البروتوكول الصحي لدوري أبطال أوروبا على أن اللاعب المتعافي قبل 7 أيام فأكثر من المباراة، يحق له المشاركة في البطولة بشكل طبيعي دون مشاكل.
، مع ترقُّب حصول عينة مسحة سلبية.. "رونالدو" يقترب من اللعب أمام برشلونة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مع ترقُّب حصول عينة مسحة سلبية.. "رونالدو" يقترب من اللعب أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.