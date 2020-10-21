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دون الكشف عن التفاصيل.. "الصبحي" تعاوني لثلاث سنوات

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي التعاون تعاقده رسميّاً مع المدافع نواف الصبحي لمدة ثلاث سنوات قادمًا من نادي الفيحاء، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم قال فيها: "أنهت إدارة النادي المكلفة برئاسة علي الشايعي رسميّاً إجراءات التوقيع مع لاعب نادي الفيحاء المدافع نواف الصبحي ليمثل التعاون بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وتابع: "وقد تمت مراسم التوقيع بحضور رئيس النادي، واللاعب، ووسيط اللاعبين هشام العريني".

دون الكشف عن التفاصيل.. "الصبحي" تعاوني لثلاث سنوات

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-21

أعلن نادي التعاون تعاقده رسميّاً مع المدافع نواف الصبحي لمدة ثلاث سنوات قادمًا من نادي الفيحاء، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم قال فيها: "أنهت إدارة النادي المكلفة برئاسة علي الشايعي رسميّاً إجراءات التوقيع مع لاعب نادي الفيحاء المدافع نواف الصبحي ليمثل التعاون بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وتابع: "وقد تمت مراسم التوقيع بحضور رئيس النادي، واللاعب، ووسيط اللاعبين هشام العريني".

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21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442

07:00 PM

أعلن نادي التعاون تعاقده رسميّاً مع المدافع نواف الصبحي لمدة ثلاث سنوات قادمًا من نادي الفيحاء، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" تغريدة مساء اليوم قال فيها: "أنهت إدارة النادي المكلفة برئاسة علي الشايعي رسميّاً إجراءات التوقيع مع لاعب نادي الفيحاء المدافع نواف الصبحي ليمثل التعاون بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وتابع: "وقد تمت مراسم التوقيع بحضور رئيس النادي، واللاعب، ووسيط اللاعبين هشام العريني".

، دون الكشف عن التفاصيل.. "الصبحي" تعاوني لثلاث سنوات ،
المصدر : الخليج 365

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