شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود القطاع الصحي بوادي حضرموت في مجابهة كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 اشادت ضابطة الصحة بمنظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتورة روزا كريستاني ، بجهود مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت في مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ومستوى الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية التخصصية بوادي حضرموت.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم، بمدير مكتب الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، للاطلاع على الاوضاع الصحية. Advertisements وتعرف وفد منظمة الصحة العالمية، على الاجراءات التي اتخذها مكتب الصحة بالوادي، لمجابهة وباء فيروس كورونا. وثمن الدكتور العمودي، دعم منظمة الصحة العالمية، ودورها الفاعل في مساعدة القطاع الصحي، لمجابهة هذا الوباء، مستعرضا الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي. وكان وفد المنظمة زار مركز اليسر للكلية الصناعية ومركز نقل الدم وأبحاثه ووحدة PCR بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة ومركز العزل العلاجي لكوفيد – 19 المستجد وقسم الاطفال والمبنى الجديد لقسم التغذية بهيئة مستشفى سيئون العام.

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