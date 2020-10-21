شكرا لقرائتكم خبر عن آلية جديدة لفحص العبث في مهرجان الإبل والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن حثلين ،أنه سيتم الاعلان قريبا عن الية جديدة لفحص العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،تضمن شفافية الإجراءات وتجعل الملاك شركاء حقيقين في مكافحة هذه الآفة.

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