شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة : نحن عرضة لتزايد إصابات كورونا في حال عدم الالتزام بالاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة : رأينا تصاعد الحالات في معظم دول العالم ونحن عرضة لنفس الموقف في حال لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية.

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