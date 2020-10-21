شكرا لقرائتكم خبر عن على خلفية ملاحظات «البلدي» .. «الحبيشي» مديراً عاما لأسواق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

على خلفية ما تم رصدة من ملاحظات من قبل المجلس البلدي لأمانة الشرقية فقد أصدر أمين الشرقية م.فهد الجبير قرارا بتكليف خالد حمود الحبيشي مديراً عاما للاسواق بحاضرة الدمام ، وذلك لمعالجة جميع الملاحظات المرصودة .

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