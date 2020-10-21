شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الشرقية يصدر قرار عاجل على خلفية مركزي الخضار بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

عقد المجلس البلدي لامانة المنطقة الشرقية برئاسة رئيس المجلس عبد الهادي درزي الشمري جلسة طارئة لأعضاء المجلس مساء اليوم الاربعاء بحضور اعضاء المجلس وكيل الأمين للخدمات م. زياد المغربل وذلك على خلفية وجود ملاحظات على سوق خضار الدمام المركزي بعد جولة ميدانية بالسوق المركزي من قبل المجلس البلدي ممثلا بلجنة الخدمات، واكد الشمري ان المجلس عمل

على رفع كافة التقارير التي رصدت بعد الجولة ومعرفة الأسباب والقصور الحاصل الذي تسبب في هذا الإهمال الغير مبرر ، وقد أصدر المجلس قرارا يتضمن ١٢بندا تختص بمعالجة الملاحظات بصفة عاجلة وفوض المجلس لجنة الخدمات بمتابعة تنفيذ الحلول من قبل وكالة الخدمات والرفع للمجلس كل ٧٢ ساعة .

ونوه الشمري الى استمرار المجلس للقيام بمثل هذا الجولات المفاجئة في كافة الأسواق و المراكز التي يجب ان تتخذ كافة الإجراءات الوقاية واتباع الأنظمة واللوائح التي توفر خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين .