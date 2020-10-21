التشهير بمقيم استغل جائحة كورونا لترويج منظفات مغشوشة

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهَّرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية سورية، بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تصنيع وتعبئة منتجات المنظفات المغشوشة في عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة؛ وذلك بهدف المتاجرة بها، واستغلال جائحة كورونا في تسويق وبيع المنتجات المغشوشة بمدينة الرياض.

ونشرت وزارة التجارة، الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا غرامة مالية على المخالف قدرها مائة ألف ريال، والسجن لمدة سنة، والإبعاد عن السعودية بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة والأدوات المستعملة في الغش، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.

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وكانت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وهيئة الغذاء والدواء، قد داهمت فيلا سكنية بحي السعادة في مدينة الرياض؛ استُغلت في تعبئة وتقليد منتجات التنظيف؛ إذ ضبطت 44 ألف عبوة مطهرات ومنظفات مغشوشة جاهزة للبيع، إضافة إلى مواد أولية، ومكائن تستخدم للتصنيع، وكراتين وأغطية، وعبوات فارغة جاهزة للتعبئة.

وأوضحت وزارة التجارة أنه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.





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