إسبانيا تتخطى مليون إصابة بفيروس كورونا

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا “كوفيد- 19” تجاوز مليون إصابة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 16973 إصابة بالمرض في إسبانيا، و156 وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1005295، وإجمالي الوفيات إلى 34366 وفاة نتيجة المرض، في حين تتخذ السلطات الإسبانية مزيدًا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء.

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يذكر أن قارة أوروبا تواجه أزمة كبيرة بسبب زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مع اقتراب فصل الشتاء، في حين تخطى عدد الإصابات حول العالم حاجز 40 مليونًا، كما تجاوز عدد الوفيات مليونًا و100 ألف.

وما زالت الولايات المتحدة تسجّل العدد الأعلى من الإصابات مع أكثر من 8 ملايين و300 ألف إصابة، تليها الهند بـ7 ملايين ونصف مليون إصابة.

بينما سُجّل في البرازيل إصابة نحو 5 ملايين و225 ألفًا، أما في روسيا فقارب عدد الإصابات بفيروس كورونا مليونًا و400 ألف.



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