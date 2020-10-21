ضبط 32 طن مواد غذائية داخل مستودع مخالف بخميس مشيط

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

رصدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، مستودعًا مخالفًا في خميس مشيط يخزن الأغذية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم ضبط 32 طنًّا من المواد الغذائية وإغلاق المنشأة.

Advertisements

وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه تم استدعاء مالك المستودع لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه وفقًا للنظام.





شارك الخبر







