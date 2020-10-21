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ضبط 32 طن مواد غذائية داخل مستودع مخالف بخميس مشيط
دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
رصدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، مستودعًا مخالفًا في خميس مشيط يخزن الأغذية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم ضبط 32 طنًّا من المواد الغذائية وإغلاق المنشأة.
وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه تم استدعاء مالك المستودع لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه وفقًا للنظام.
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