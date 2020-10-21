مسؤول تركي يعترف : وقعنا في مأزق حرج !

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال مسؤول بيروقراطي كبير يعمل في المؤسسة الأمنية لصحيفة المونيتور حول حملة السعودية الشعبية لـ مقاطعة المنتجات التركية: لقد هوينا في أعماق حفرة الأرنب، وهو مصطلح يشير إلى الوقوع في مأزق حرج.

وتابعت الصحيفة: تشعر أنقرة بقلق عميق من تدهور العلاقات مع السعودية أو أن تصبح في وضع طهران للرياض، لا سيما وأن التأثير الاقتصادي للمقاطعة السعودية محسوس في تركيا، وأن الفكرة ألهمت العديد من البلدان الأخرى المتضررة من سياسة أنقرة العدوانية.

وتشمل المقاطعة العلامات التجارية المعروفة والمنسوجات المنتجة في تركيا والاستثمارات والرحلات السياحية وذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي بالفعل من الركود، وهو ما يجعل هذه المقاطعة ضارة للصناعات التركية.

واختتم المسؤول لـ المونيتور حديثه بقوله: يواجه أردوغان الآن تحديات صعبة متمثلة في تحقيق فشل فادح لا رجعة فيه في سياسته الخارجية، وتعرضه لضربات سياسية وتداعيات اقتصادية خطيرة.

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حملة مقاطعة المنتجات التركية

وجاءت الحملة السعودية الشعبية لمقاطعة منتجات تركيا ردًا على إصرار أردوغان على التدخل في شئون الدول العربية، وقد أعقب هذه الخطوة حملات من دول أخرى أثر بالفعل على الصادرات التركية.

وكشفت جمعية المصدرين الأتراك عن حجم هذه الخسائر، حيث انخفضت الصادرات التركية للمملكة والإمارات والبحرين والكويت والجزائر والمغرب والعراق ولبنان ومصر.

وكان قد قال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية في وقت سابق على تويتر: المقاطعة لكل ما هو تركي هي مسؤولية كل سعودي التاجر والمستهلك، مضيفًا في مقابلة على قناة روتانا خليجية: نحن كمواطنين سعوديين عندنا خطوط حمراء، ما زلنا في البداية ولم نفعل شيئًا بعد.

وتصدر هاشتاق مقاطعة المنتجات التركية مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وفي وقت سابق، قال الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود: هذه حملة شعبية تصرف فيها السعوديون بفطرة وحب مشهود ومعهود لوطنهم أثبتته المواقف وتثبّته.



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