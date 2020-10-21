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ابن حثلين: آلية جديدة لفحص العبث في مهرجان الإبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن حثلين: إنه سيتم الإعلان قريبًا عن آلية جديدة لفحص العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأضاف فهد بن حثلين، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه الآلية تضمن شفافية الإجراءات وتجعل الملاك شركاء حقيقيين في مكافحة هذه الآفة.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أكد في وقت سابق أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة سيقام حسب موعده المحدد 1 ديسمبر 2020 تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان الذي وجه بإقامته في ظل الظروف الراهنة نظير أهمية مهرجانات الإبل وحرصه الدائم على دعم القطاع ومحبيه.
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