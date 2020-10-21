العملات الرقمية للبنوك المركزية تستحق المزيد من الاستكشاف

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

قال أحمد عبد الكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) إن العملات الرقمية لدى البنوك المركزية أو عملات البنوك المركزية الرقمية تبدو واعدة وتستحق المزيد من الاستكشاف.

جاءت تصريحات الخليفي خلال ندوة عبر الإنترنت عقدها صندوق النقد الدولي (IMF)، وقد استضافته كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب في صندوق النقد، وتناول آخر التطورات المتعلقة بالمعاملات عبر الحدود.

جهود مثمرة

وقال الخليفي: “استخدمنا مشروع العملات الرقمية للبنوك بين البنك المركزي الإماراتي ومؤسسة النقد العربي السعودي لاستكشاف تطبيق المشروع كعملة واحدة للتسويات عبر الحدود”.

وأضاف: “لقد عملنا مع 6 بنوك تجارية، ثلاثة من كل بلد، والمبادرة تضمنت بشكل أساسي كيفية العمل على تحقيق هذا المشروع ومواجهة التحديات الحقيقية”.

وأشار كذلك إلى أنهم وجدوا أن التكنولوجيا مناسبة لإجراء عمليات مدفوعات البيع بالجملة عبر الحدود بكفاءة.

وأوضح أن تقنية يطلق عليها تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) يمكن استخدامها لتنفيذ العمليات حيث يتم استخدام النقود الورقية ويتم إنشاء المبلغ المكافئ لها في شكل عملات رقمية.

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استخدامات عديدة

وبحسب موقع ” كراود فند انسايدر ” قال الخليفي: إن هذه المعاملات قد تشمل العديد من الاستخدامات، كما أضاف: “لقد تعلمنا كيف يمكن إدارة تلك العملة، وما هي الأنظمة المصرفية الأساسية التي ستتأثر عندما اختبرنا جدواها، ونعتقد أن العملات الرقمية للبنوك موضوع يستحق المزيد من الاستكشاف لأنه يمكن أن يحسن المرونة المعمارية، ويؤدي إلى تحسينات في الثغرات الأمنية لتحقيق أمان أكثر نظام دفع فعال”.

لماذا هذا المشروع

أصبحت تلك العملات واحدة من أكثر موضوعات التكنولوجيا المالية التي نوقشت على نطاق واسع بسبب زيادة اعتماد العملات المشفرة مثل بيتكوين، وتقنية بلوكتشين الأساسية الخاصة بها.

في حين أن البنك المركزي أو عملات البنوك المركزية التي تسيطر عليها الحكومة تبدو مختلفة تمامًا عن العملات المشفرة اللامركزية، ومن المحتمل أن يصبح كلاهما جزءًا رئيسيًا من النظام المالي الحديث.

كما يمكن أن تظل الحكومات العالمية قادرة على التحكم في السياسة النقدية في السنوات القادمة ويجب أن تظل النقود الورقية مقبولة على نطاق واسع، لأن غالبية سكان العالم ليسوا على دراية بالتكنولوجيا بما يكفي للتعامل بالعملات المشفرة عالية التقنية.





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