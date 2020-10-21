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وفاة الشيخ فلاح مندكار أحد أبرز علماء الكويت بفيروس كورونا
درس في الجامعة الإسلامية يالمدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توفي مساء اليوم الأربعاء، الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار، والذي يُعد أحد أبرز الدعاة في دولة الكويت، عن عمر ناهز 70 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وكان الشيخ مندكار قد أصيب بفيروس كورونا وأدخل المستشفى لتلقي العلاج، ولكن وافته المنية متأثرًا بالفيروس.
يذكر أن الشيخ فلاح مندكار من موليد عام 1950م، في دولة الكويت، وقد تفرغ لطلب العلم الشرعي، بعد أن عمل مدرسًا للغة الإنجليزية، وعمره آنذاك ست وعشرون سنة، فرحل إلى أهل العلم للأخذ عنهم.
استأنف مندكار دراسته الجامعية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وذلك في عام 1976م.
ومن الشهادات التي حصل عليها الشيخ مندكار شهادة البكالوريوس، وقد نال فيها الشيخ درجة الامتياز، ثم الماجستير، ونال فيها درجة الامتياز، وقد كانت رسالته في تحقيق ثلاث من شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
كما حصل على شهادة الدكتوراه بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وقد كانت رسالته بعنوان العلاقة بين التصوّف والتشيّع.
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