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أبل تعلن عن مميزات جديدة في هاتفها آيفون 12 وقوة بطاريته
المستخدمون أجروا تجارب عديدة على الآيفون الجديد
متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت
أعلنت شركة أبل أن هاتفها آيفون 12 سيتميز بشريحة لاسلكية من الجيل الخامس ستعمل على تحسين السرعات؛ لتحميل أسرع وبث جودة أعلى وألعاب أفضل استجابة، لكن دراسة جديدة كشفت أن ذلك سيكون بتكلفة زائدة.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عمر بطارية الآيفون الجديد يستهلك 20% أسرع على شبكة الجيل الخامس مقارنةً بتشغيله على شبكة الجيل الرابع.
تجارب على الهاتف:
وتم إجراء الاختبار من خلال تصفح الويب وفتح موقع جديد على الهاتف الذكي كل 30 دقيقة حتى نفاد البطارية.
وبعد الاختبار عمل الهاتف الذكي لمدة 10 ساعات و23 دقيقة مع شبكة الجيل الرابع، ولكن ثماني ساعات و25 دقيقة فقط على الجيل الخامس.
تم تنفيذ نفس المهام على آيفون 11 ، والذي كشف أن هاتف 2019 استمر لمدة 11 ساعة و16 دقيقة على شبكة الجيل الرابع، وتفوق على نظيره الجديد.
رأي المستخدمين:
تصفح المستخدمون الويب بشكل مستمر وسطوع كامل للشاشة، وفتحوا موقعًا جديدًا كل 30 ثانية باستخدام كل من شبكة الجيل الرابع والخامس على التوالي.
وأظهرت نتائج آيفون 12 برو أن الهاتف استمر 11 ساعة و14 دقيقة على شبكة الجيل الرابع، وتسع ساعات وست دقائق فقط عند الاتصال بشبكة الجيل الخامس.
وينفد عمر بطارية كل من آيفون 12 وآيفون 12 برو بنسبة 20% أسرع عند استخدام شبكة الجيل الخامس.
وتم إجراء نفس التجارب على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في نفس الاختبار، ووجدوا أنها تفوقت على أداء أجهزة أبل الجديدة.
واستمر سامسونج جالاكسي إيه 20 بلس لمدة 10 ساعات و31 دقيقة على شبكة الجيل الخامس ، أي أكثر بمقدار ساعة ونصف من الآيفون الجديد.
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