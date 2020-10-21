هيونداي تدعم الهلال الأحمر بـ 20 سيارة إسعاف وأربع مركبات دعم

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

تعتزم شركة هيونداي موتورز دعم جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي المستمرة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا، من خلال المساهمة بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل وأربع مركبات دعم من النوع H1.

وحسبما ذكر موقع “تايرز آند بارتس” المختص بأخبار السيارات، تهدف الشركة إلى مساعدة العاملين في المجال الطبي بالخطوط الأمامية والشعب خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

دعم قوي

وتأتي هذه المساهمة في إطار التزامها بدعم المجتمع ورد الجميل للمضي جنبًا إلى جنب مع عمل هيئة الهلال الأحمر السعودي المتميز لمكافحة تأثير الوباء العالمي.

خلال هذه الأوقات الصعبة، تعمل هيونداي جنبًا إلى جنب مع موزعيها المعتمدين في المملكة، المتمثلين في شركة الوعلان التجارية، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، والمجدوعي للسيارات، للتعامل مع الجائحة.

Advertisements

وسيعمل موزعو هيونداي عن كثب مع السلطات الرسمية في المملكة لتسليم المركبات الطبية مباشرة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي.

إشادة بجهود المملكة

وتعقيبًا على هذا الأمر، قال بانغ سون جيونغ، نائب رئيس الشركة، رئيس المقر الرئيسي لشركة هيونداي موتورز الشرق الأوسط وإفريقيا: “لطالما كان الاهتمام بالإنسانية في صميم رؤية الشركة، لم نتردد في أخذ زمام المبادرة مع موزعي هيونداي في المملكة خلال هذه الأوقات الصعبة، ونحن فخورون بارتباطهم بهيئة الهلال الأحمر السعودي في مكافحة هذا الوباء”.

وأضاف: أن المساهمة هي خطوة أخرى إلى الأمام لإحداث فرق إيجابي في المجتمع السعودي، ونحن نعتقد أنه من خلال تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاص والعام، ستفيد تلك الخطوة هيئة الهلال الأحمر السعودي، وستساعد في دعم أفراد المجتمع في جميع أنحاء المملكة.

كما تمنى جيونغ أن تساهم تلك الخطوة في إحداث فرق في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا، كما قال: “نعتقد أنه إذا بقينا معًا، يمكننا التغلب على أي شيء، ونأمل أن ينتهي هذا الوباء قريبًا، ويمكننا مساعدة الناس على العودة إلى حياتهم اليومية “.





شارك الخبر







