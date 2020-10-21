2020-10-21

جنا العصلاني.. طالبة سعودية تشارك في أول مشروع طلابي على القمر

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

شاركت الطالبة السعودية جنا العصلاني في أول مشروع طلابي على القمر تابع لوكالة ناسا الفضائية، وأُطلق عليه اسم النسور Eagles.

برنامج Artemis لاستكشاف القمر

وتعتزم الولايات المتحدة الهبوط على القمر في عام 2024، ضمن برنامج Artemis الأمريكي لاستكشاف القمر، والمكون من 4 مراحل تتضمن إرسال مركبة Nova-C ذات الحمولة العلمية والتكنولوجية، حيث سيتم إطلاقها إلى واد في محيط العواصف، والثانية القيام برحلة مأهولة حول القمر، وفي المرحلة الثالثة إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر في 2024، ثم إرسال بعثة مأهولة إلى المريخ.

وفي هذا المشروع، تخطط وكالة ناسا لإرسال كاميرا إلى الفضاء لالتقاط أول صورة شخصية على الإطلاق لمركبة فضائية تهبط على سطح القمر، حيث سيلتقط طلاب جامعة إمبري ريدل أفضل صورة ذاتية في العالم وهي أول لقطة من منظور ثالث لمركبة فضائية تقوم بالهبوط على القمر.

وقدمت شركة Intuitive Machines وهي الشركة التي تقوم بتطوير مركبة Nova-C، لطلاب الهندسة في إمبري ريدل هذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في العمر لتصميم وبناء نظام كاميرا لالتقاط هبوط المركبة.

وتُعد هذه العملية أول مشروع طلابي جامعي يخص مهمة الهبوط على سطح القمر في التاريخ.

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مهمة جنا العصلاني

وقالت السعودية جنا العصلاني، طالبة هندسة الطيران: يُعد الطلاب قلب هذه المهمة التاريخية التي تمكننا من الحصول على خبرة عملية لا تقدر بثمن، ونحن نتولى أدوارًا قيادية في هذا المشروع الرائد.

وأوضحت أن فريق إيجل-كام EagleCam يدعمه 3 أساتذة هندسة جنبًا إلى جنب مع فريق كبير متعدد التخصصات من الطلاب وذلك لتصميم كاميرا ونظام اتصالات للانطلاق إلى القمر والتقاط صورة سيلفي فلكية تمنح العالم لمحة أولى عن هبوط المركبة الفضائية على سطح القمر.

وعززت جنا الأهمية التاريخية للمشروع قائلة إن تفرده يوفر فرصة ذهبية لاستكشاف الأساليب المبتكرة التي يمكن أن تساعد في استكشاف الفضاء لعقود قادمة، مشيرة إلى أنه بعد الهبوط سيتم إجراء أبحاث تساهم في وكالة ناسا لإرسال أول امرأة للقمر.

وأردفت: من أجل أن يهبط البشر بأمان على القمر أو المريخ، فإن الدقة في الهبوط والاتصالات أمران أساسيان، وابتكار الأغراض التكنولوجية مثل EagleCam ضرورية للغاية للنجاح في ذلك.

واستطردت: مع EagleCam لا أتعلم فقط أطر العمل في ناسا ولكن أيضًا تطبيقها في مشروع تاريخي، ويُعد العمل في هذا المشروع نتيجة مناسبة لدراستي في إمبري ريدل.

وقال الدكتور ماج ميرميراني، عميد الكلية، إن منح الطلاب الجامعيين والخريجين فرصًا عملية للإجابة على التحديات المهمة هو جزء أساسي من التجربة الأكاديمية لكلية الهندسة.

وتابع: ستمنح EagleCam للبشرية منظورًا جديدًا للقمر، كما أن العائد العلمي من المشروع بأكمله هائل، وسيلهم الأجيال القادمة للنظر إلى القمر بطريقة مختلفة.



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