المملكة تطلق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «نسدي»

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وجاء إطلاق الاستراتيجية الجديدة خلال أول أيام القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تقام فعالياتها يومي 21-22 أكتوبر الحالي بعد الموافقة الكريمة، إذ يأتي ذلك سعيا من المملكة للإسهام في تمكين البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات بما يحقق رؤية المملكة 2030.وثمن رئيس الهيئة الدكتور عبدالله الغامدي، حرص القيادة على دعم هذا القطاع المحوري على مستوى الوطن، سواء من حيث تطوير وابتكار وتبني تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، أو من حيث توفير بيئة جاذبة، وبنية تحتية عالية المستوى، ومنظومة للاختبارات والتجارب، وحوكمة للبيانات، ومجموعات بيانات مميزة، إضافة إلى توفير تطبيقات مبتكرة ومستدامة ومفيدة وأخلاقية خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى تجسيد رؤيتها الطموحة في هذا المجال، التي تتمثل في «حيث نجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعا».
وأعرب عن فخره بهذه الاستراتيجية الوطنية التي تركز على معالجة الأولويات الوطنية الملحة للمملكة، والتوجهات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، خاصة في قطاع التعليم، والصحة، والقطاع الحكومي، والنقل والمواصلات، والطاقة، وصولا إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز اختصاص وتميز، ومحطة لبناء مقومات تنافسية عالمية للانطلاق نحو الريادة العالمية في هذا المجال.
وأوضح الغامدي أن رؤية الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي «نسدي» ترتكز على ستة أبعاد تتمثل في: ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة في المملكة ببناء مورد مستدام للكفاءات المحلية في المجال، إلى جانب بناء البيئة التشريعية الأكثر تشجيعا للشركات والمواهب المتخصصة، وتسهم في جذب التمويل الفعال والمستقر للفرص الاستثمارية المتميزة، فضلا عن تمكين أفضل المؤسسات البحثية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة الابتكار.
أبرز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي حتى عام 2030:
- الوصول إلى أعلى 15 دولة في الذكاء الاصطناعي
- الوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة
- الوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية
- تطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير
- جذب استثمارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بنحو 75 مليار ريال
- تحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي
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