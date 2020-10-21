«سدايا» تؤسس شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلدان النامية

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وأوضح مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت أن الاتفاقية تصب مباشرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من حيث سعي الهيئة لبناء شراكات استراتيجية تسهم في تمويل وتحفيز وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة الفئات الأقل حظا في دول القارة الأفريقية.وستسهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز دور المملكة كمسهم رئيس في تمكين الدول النامية ودعم جهودها التنموية على مستوى المنطقة والعالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التعاون مع البنك الدولي لتحقيق أجندة الذكاء الاصطناعي.
وحول أهمية الاتفاقية الجديدة أفاد مختار ديوب -من البنك الدولي- بأن الدول المستهدفة ستستفيد من هذه الشراكة الاستراتيجية وخبرات البنك الدولي في تمويل برامجها الخاصة بالاقتصاد الرقمي، وتسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة أهدافها التنموية، كما أن الشراكة ستساعد حكومات الدول المستفيدة في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي التي تناسب كلا منها، ووضع السياسات التنموية ذات العلاقة.
مشروع الشراكة يشمل 4 مراحل:
- تحسين جاهزية الذكاء الاصطناعي
- تطوير نموذج تجريبي يناسب الدول الأفريقية
- تحديد آلية تفعيل الشراكة مع البنك الدولي
- توسيع نطاق الشراكة وطرح المزيد من المبادرات والبرامج
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