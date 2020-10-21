«سدايا» تؤسس شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلدان النامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في سياق سعي المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلدان النامية، وتمكينها من تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى محركات للتنمية الاقتصادية، عملت المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مع البنك الدولي على مبادرة مشتركة.

وأوضح مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت أن الاتفاقية تصب مباشرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من حيث سعي الهيئة لبناء شراكات استراتيجية تسهم في تمويل وتحفيز وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة الفئات الأقل حظا في دول القارة الأفريقية.

وستسهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز دور المملكة كمسهم رئيس في تمكين الدول النامية ودعم جهودها التنموية على مستوى المنطقة والعالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التعاون مع البنك الدولي لتحقيق أجندة الذكاء الاصطناعي.

وحول أهمية الاتفاقية الجديدة أفاد مختار ديوب -من البنك الدولي- بأن الدول المستهدفة ستستفيد من هذه الشراكة الاستراتيجية وخبرات البنك الدولي في تمويل برامجها الخاصة بالاقتصاد الرقمي، وتسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة أهدافها التنموية، كما أن الشراكة ستساعد حكومات الدول المستفيدة في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي التي تناسب كلا منها، ووضع السياسات التنموية ذات العلاقة.

مشروع الشراكة يشمل 4 مراحل: