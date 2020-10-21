الفيصل يستعرض الخطة التشغيلية لمشروع الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الخطة التشغيلية لمشروع الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة (وصل)، والذي يعتبر أحد المبادرات الرقمية الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا في مقر الإمارة بجدة.

وأكد الفيصل على أهمية مشروع الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، والذي سيحدث فور اكتماله نقلة نوعية في التعاملات بين مختلف الأجهزة بما يسهم في التسهيل على المراجعين ويحقق سرعة إنهاء المعاملات.

وخلال الاجتماع قدم رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، عرضا عن الخطة التشغيلية للمشروع الذي يهدف إلى التحول الرقمي من خلال الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك الرقمي بين الجهات الحكومية والخاصة لتصبح جميع التعاملات ذكية بما يحدث تحولا جذريا في طريقة العمل.

وسيعمل المشروع على ربط الجهات الحكومية الكترونيا لتسهيل خدمات المواطنين والمقيمين من خلال وضع أفضل الممارسات للربط الرقمي الالكتروني بينها ولضمان استدامة الخدمات المقدمة إضافة لتطوير منصة الكترونية للربط بين هذه القطاعات وبناء شاشات تحكم ذكية للربط بينها، كما سيمكن المشروع من الاستعلام عن جميع المعاملات الواردة من وإلى القطاعات عبر نظام الاستعلام الموحد، إضافة لتوثيق جميع المعاملات الصادرة والواردة للإمارة وتقييم مدة التنفيذ والاطلاع على التفاصيل الخاصة بها كافة، كذلك العمل مع القطاعات المختلفة لوضع أفضل الممارسات لإدارة البيانات وضمان استدامة قواعد البيانات على المدى البعيد، وتطوير منصة تساهم في دعم اتخاذ القرار واستقطاب الأفكار التنموية الإبداعية ورصد وتحليل البيانات وعرضها على شاشات تحكم ذكية لدعم اتخاذ القرار.