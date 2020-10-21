شكرا لقرائتكم خبر أمام خادم الحرمين وبحضور ولي العهد.. السفراء المعينون حديثا لدى دول شقيقة وصديقة يؤدون القسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس عبر الاتصال المرئي عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار، والسفير المعين لدى مملكة إسبانيا عزام القين، والسفير المعين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز الصقر، والسفير المعين لدى جمهورية المجر عبدالخالق بن رافعة، والسفيرة المعينة لدى مملكة النرويج آمال المعلمي، والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، والسفير المعين لدى مملكة هولندا زياد العطية، والسفير المعين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل الغامدي، والسفير المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم المالكي، والسفير المعين لدى جمهورية البوسنة والهرسك أسامة الأحمدي، والسفير المعين لدى جمهورية أوغندا جمال المدني، والسفير المعين لدى جمهورية المالديف مترك العجالين، قائلين «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص».

كما حضر أداء القسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والسفير المعين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد.