22 مكتبا هندسيا للكشف على مساكن الحجاج بمكة

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اشتراطات ومتطلبات يجب توفرها في مساكن الحجاج: أن تكون الطرق والمداخل المؤدية للمبنى مناسبة بما يسمح بمرور آليات الإطفاء والإنقاذ

وجود مخرجين للطوارئ على الأقل في كل مبنى.

تحديد الطاقة الاستيعابية لكل مبنى بما يسمح بإخلائه خلال 3 دقائق في حالات الطوارئ

توفر كل وسائل السلامة والإطفاء بما يتناسب وحجم المبنى

أن تكون جميع الأجهزة الكهربائية والتمديدات مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، وأن تتناسب الأحمال مع تجهيزات ومتطلبات تشغيل المبنى بطاقته الاستيعابية القصوى

ضرورة توفر شبكة إنذار يدوي وتلقائي في جميع المباني التي يسكن بها 50 حاجا فأكثر، أو يزيد ارتفاعها عن 3 أدوار

تركيب أبواب مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعة ومانع تسرب الدخان

تركيب وحدات إضاءة للطوارئ لهذه السلالم والردهات المؤدية إليها

تركيب مراوح ضغط ومولد احتياطي ولوحات إرشادية مضاءة بما يسمح بإخلاء المبنى خلال 3 دقائق في الحالات الطارئة

ألا يقل عرض المخرج عن متر وطريق النجاة عن 130 سنتمترا

أن تكون أبواب السلالم مقاومة للحريق ومانعة للدخان، وألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على 30 مترا

أن تكون طرق النجاة خالية من أية عوائق لعمليات الإخلاء

جميع أبواب الطوارئ تفتح للخارج وتزود السلالم بمراوح دفع للهواء على أن تربط بمصدر التيار الاحتياطي وأنظمة الإنذار

ترك مساحة لا تقل عن 50 % من سطح المبنى خالية تصاريح إسكان الحجاج: تبدأ غرة محرم

تنتهي نهاية رجب

22 مكتبا هندسيا للكشف عليها أعضاء لجنة إسكان الحجاج: برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة عضوية كل من: أمانة العاصمة المقدسة

وزارة الحج والعمرة

شرطة العاصمة المقدسة

إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة 22 مكتبا هندسيا مؤهلا هذا العام، لمهمة الكشف على مساكن الحجاج ودراسة واعتماد الخرائط وإكمال الإجراءات الخاصة باستخراج التصاريح. وأشارت اللجنة إلى أن المكاتب الهندسية المعتمدة تعمد إلى التحقق من توفر الاشتراطات اللازمة الواردة في اللائحة وتطبيقها، ليمنح بموجبها إصدار تصاريح إسكان موسم حج 1442هـ، من قبل لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة. ودعت اللجنة جميع المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح لمنازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإكمال إجراءات استخراج التصاريح حسب اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج، قبل نهاية فترة التقديم التي تنتهي بنهاية رجب المقبل. ألا يكون المبنى ملاصقا لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد السلامة وفق ما يراه رجال الدفاع المدني.برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة عضوية كل من:

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