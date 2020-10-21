شكرا لقرائتكم خبر 405 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 445 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 445 حالة، و18 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 343,373 حالة، من بينها 8423 حالة نشطة، منها 804 حالات حرجة.

وأوضحت الوزارة أنه أجري 51643 فحصا مخبريا جديدا، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إجمالي الحالات 343,373

المتعافون 329,715

الحالات النشطة 8423

الوفيات 5235

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة.