تسمية 13 قاضيا أعضاء في المحكمة العليا

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وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية مثمرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مشيرا إلى أن الأمر امتداد للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوما بعد يوم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسمية 13 من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم: ناصر بن فهد الخوير، محمد بن عبدالله العمري، محمد بن مسفر الغامدي، خالد بن عويض القحطاني، عبدالباقي آل الشيخ مبارك، فهد بن ناصر السليمان، عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الكلية، إبراهيم بن ناصر السحيباني، ناصر بن سعود الحربي، أحمد بن محمد المهيزع، إبراهيم بن عبدالعزيز الهويمل، محمد بن صالح اليحيى.وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية مثمرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مشيرا إلى أن الأمر امتداد للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوما بعد يوم.

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