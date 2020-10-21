بكالوريوس بالأمن السيبراني في كلية الاتصالات بالرياض

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من جهة أخرى ناقش المجلس استمرار القبول للتخصصات (بكالوريوس شبكات - بكالوريوس اتصالات - بكالوريوس برمجيات) مع تخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 20 متدربا، كما تطرق إلى فتح القبول لشعبة بكالوريوس الأمن السيبراني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض خلال الاجتماع الثاني للفصل الأول من العام التدريبي 1441- 1442، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد الخليفة، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها دراسة توصية نقل قسم الدعم الفني وتقييم تجربة الاختبارات في الكلية وتوصيات الاستعداد للاختبارات النهائية حضوريا.من جهة أخرى ناقش المجلس استمرار القبول للتخصصات (بكالوريوس شبكات - بكالوريوس اتصالات - بكالوريوس برمجيات) مع تخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 20 متدربا، كما تطرق إلى فتح القبول لشعبة بكالوريوس الأمن السيبراني.

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