إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس مراسم توقيع عقد إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بمحافظة جدة.

وأكد محافظ جدة على أن المدينة التي جرى توقيع عقد إنشائها تعد أول مجمع عمالي بالمحافظة، وبمثابة البداية والنواة لمشاريع مقبلة تخضع للشروط البلدية والصحية، مؤكدا على أن رؤية المملكة 2030 قد رسمت خارطة طريق مضت عليها محافظة جدة، وذلك بتوجيهات من القيادة نحو تنمية مستدامة.

وأشار إلى أن المشروع الذي يتربع على مساحة 250 ألف م2 سيستوعب بعد اكتماله 17 ألف عامل، وفق المواصفات والاشتراطات المراعية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مفيدا أن المشروع نتاج دراسة مستفيضة وخطط مدروسة بمراجعة الأوضاع الحالية لسكن العمال بمحافظة جدة مع ضرورة طرح مشاريع استثمارية من هذا النوع من الإسكان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما أن محافظة جدة بالتعاون مع الأمانة والجهات المختصة ستدرس تجهيز سكن لعمالة المهن الخفيفة التي تخدم وسط جدة.

من جانبه بين أمين محافظة جدة صالح التركي أن تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة لسكن العمال سيكون بتجهيزات متكاملة تلبي الاحتياجات كافة، ويراعي المواصفات والاشتراطات المحدثة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم إلى حد كبير في ظاهرة تجمع العمالة، وذلك عبر تشييد مثل هذه المشروعات والمتمثلة في (سكن العمال)، مع العزم في مواصلة مشاريع أخرى استثمارية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم البيئة الاستثمارية التي تتميز بها محافظة جدة.

يذكر أن مشروع إنشاء أول مدينة متكاملة لسكن العمال بمحافظة جدة جاء وفقا للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية، بهدف توفير سكن صحي مناسب للعمالة يتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، إلى جانب إيجاد فرص استثمارية واعدة تلبي حاجة هذا القطاع، وتوفير مناطق سكنية صحية وآمنة وصديقة للبيئة لشريحة كبيرة من العمال لدى منشآت القطاع الخاص.

يحوي مشروع المدينة المتكاملة: