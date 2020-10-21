شكرا لقرائتكم خبر آلية لاستقبال طلبات المعتمرين من الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس أن آلية الحجز للمعتمرين من خارج المملكة تكون عن طريق الوكلاء المعتمدين وفق نظام معين للحجز، حيث سيكون القدوم من خلال مجموعات وليس أفرادا.ولفت إلى أن تطبيق (اعتمرنا) مخصص فقط للمعتمرين من داخل المملكة، مضيفا بأنه تم الكشف عن العديد من المحاولات لتمرير معلومات غير صحيحة وتطبيقات وهمية لخداع المعتمرين، وجرى التواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية للإبلاغ عنها.
المرحلة الثالثة لعودة العمرة تدريجيا:
- بداية من نوفمبر
- 20 ألف معتمر يوميا من الداخل والخارج
- 60 ألف مصل
قدوم معتمري الخارج من خلال:
- وكلاء معتمدين
- برنامج معين للحجز
كانت هذه تفاصيل خبر آلية لاستقبال طلبات المعتمرين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.