آلية لاستقبال طلبات المعتمرين من الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد وزارة الحج والعمرة لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من نوفمبر المقبل الموافق 15 ربيع الأول، وذلك ضمن انطلاق المرحلة الثالثة من عودة العمرة تدريجيا.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس أن آلية الحجز للمعتمرين من خارج المملكة تكون عن طريق الوكلاء المعتمدين وفق نظام معين للحجز، حيث سيكون القدوم من خلال مجموعات وليس أفرادا.

ولفت إلى أن تطبيق (اعتمرنا) مخصص فقط للمعتمرين من داخل المملكة، مضيفا بأنه تم الكشف عن العديد من المحاولات لتمرير معلومات غير صحيحة وتطبيقات وهمية لخداع المعتمرين، وجرى التواصل بشكل مباشر مع الجهات المعنية للإبلاغ عنها.

المرحلة الثالثة لعودة العمرة تدريجيا:

بداية من نوفمبر

20 ألف معتمر يوميا من الداخل والخارج

60 ألف مصل

قدوم معتمري الخارج من خلال: