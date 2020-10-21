شكرا لقرائتكم خبر تعيين 99 عسكرية لتنظيم دخول النساء الروضة الشريفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويأتي ذلك تجسيدا لاهتمام ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بتولي العنصر النسائي العسكري المهام الأمنية لتنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ‏أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، قرارا بتعيين 99 عسكرية في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف واللاتي سيباشرن عملهن الأمني في تنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة، بدءا من مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تطوير مهاراتهن في برامج تدريب أمنية ميدانية وإدارية.ويأتي ذلك تجسيدا لاهتمام ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بتولي العنصر النسائي العسكري المهام الأمنية لتنظيم زيارة النساء للروضة الشريفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين 99 عسكرية لتنظيم دخول النساء الروضة الشريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.