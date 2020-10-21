، "آل صقر" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن ،

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رفع رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه رئيسًا للجامعة، موصلاً الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور "آل صقر" أنه سيعمل مع بقية منسوبي ومنسوبات الجامعة على إكمال مسيرة البناء التي تشهدها جامعة حفر الباطن، التي حققت نجاحات وإنجازات نوعية على الرغم من حداثة نشأتها؛ وذلك بفضل الله، ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة.
معربًا عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، وسائلاً المولى - عز وجل - أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفَّق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد. مثمنًا متابعة وتشجيع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات في سبيل تحقيق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية السعودية 2030.
يُشار إلى أن الدكتور صالح آل صقر حاصل على الدكتوراه في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من جامعة ولاية أكلاهوما الأمريكية عام 2008م، والماجستير في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من الجامعة ذاتها 2003م، وبكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود 1996م، وقد شغل عددًا من المناصب القيادية في جامعة الملك سعود، كما عمل في القطاع الخاص، وكان آخر مناصبه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بشركة الغاز والتصنيع الأهلية.
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 08:48 PM
ثمَّن متابعة وزير التعليم لتحقِّق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها
رفع رئيس جامعة حفر الباطن، الدكتور صالح بن مفلح آل صقر، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على تعيينه رئيسًا للجامعة، موصلاً الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور "آل صقر" أنه سيعمل مع بقية منسوبي ومنسوبات الجامعة على إكمال مسيرة البناء التي تشهدها جامعة حفر الباطن، التي حققت نجاحات وإنجازات نوعية على الرغم من حداثة نشأتها؛ وذلك بفضل الله، ثم بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة من القيادة الرشيدة.
معربًا عن فخره واعتزازه بالثقة الغالية، وسائلاً المولى - عز وجل - أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفَّق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد. مثمنًا متابعة وتشجيع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات في سبيل تحقيق المؤسسات الأكاديمية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء رؤية السعودية 2030.
يُشار إلى أن الدكتور صالح آل صقر حاصل على الدكتوراه في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من جامعة ولاية أكلاهوما الأمريكية عام 2008م، والماجستير في الأنظمة الحيوية والهندسة الزراعية من الجامعة ذاتها 2003م، وبكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود 1996م، وقد شغل عددًا من المناصب القيادية في جامعة الملك سعود، كما عمل في القطاع الخاص، وكان آخر مناصبه نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بشركة الغاز والتصنيع الأهلية.
، "آل صقر" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة حفر الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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