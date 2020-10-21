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تلقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اتصالاً هاتفياً اليوم, من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية الوزير حسن عبدالشافي أحمد حيث جرى خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقدم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر على قبول دعوة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد.
يذكر أن الاتصال يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري –الأول من نوعه – لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الذي سيُعقد -عبر الاتصال المرئي- غداً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 08:40 PM
على هامش التحضير للاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرينتطابق في الرؤى المشتركة بين المملكة ومصر في مجال مكافحة الفساد
تلقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اتصالاً هاتفياً اليوم, من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية الوزير حسن عبدالشافي أحمد حيث جرى خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقدم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر على قبول دعوة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد.
يذكر أن الاتصال يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري –الأول من نوعه – لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الذي سيُعقد -عبر الاتصال المرئي- غداً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
، تطابق في الرؤى المشتركة بين المملكة ومصر في مجال مكافحة الفساد ،
المصدر : الخليج 365
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