خطوات تغيير الحالة الاجتماعية في حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف حساب المواطن عن طريقة تغيير الحالة الاجتماعية إلى " متزوج " بالنسبة إلى المستفيدين في البرنامج.
وأضاف حساب المواطن أنه يمكن تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عن طريق الحساب " تفاصيل الطلب – بيانات عامة " وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة حفظ والتوجه إلى " بيانات التابعين " وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة " المراجعة ".
يذكر أن برنامج حساب المواطن أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.
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