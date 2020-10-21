شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: نحن عرضة لزيادة إصابات "كورونا" في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الربيعة في حديثه لقناة " الإخبارية " إذا لم يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية، سترتفع الإصابات مرة أخرى مطالباً بتطبيق الاحترازات الصحية وعدم التهاون فيها.
وأشار إلى أن المملكة من أفضل الدولة في التعامل مع كورونا، قائلًا : رأينا تصاعد الحالات في معظم دول العالم ونحن عرضة لنفس الموقف كلنا في مركب.
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد أكد أن الأبحاث في عدد من دول العالم تجرى على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفايروس كورونا الجديد.
وكان استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل، قد أوضح أن كافة المؤشرات تؤكد أن اللقاحات المضادة لكورونا ستكون في الأسواق في غضون أسابيع، وأولها اللقاح الروسي.
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