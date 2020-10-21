سبب ارتفاع نسبة عمل المرأة في المملكة " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشفت سيدة الأعمال رانية سلامة عن سبب ارتفاع نسبة عمل المرأة في المملكة، قائلة:" القانون هيأ للمرأة البنية التحتية كي تنشغل بطموحاتها ويكون عندها ثقة في نفسها ".

وأضافت سلامة خلال حوارها في قناة العربية:" المرأة أصبح سقف طموحاتها عاليا "، لافتة:" المرأة بات لديها أن تبحث عن المكان الذي تجد نفسها فيها سواء في القطاع الخاص أو الحكومى".

وأوضحت سلامة أن الجدارة والكفاءة هي السبب في ارتفاع نسبة النساء اللواتي دخلن لسوق العمل مؤخرا، مضيفة:" 80 % من التدخل الحكومي وتجهيزات للبنية التشريعية الصحيحة له دور كبير جدا ".

وأردفت:" التحديات أصبحت موازية المرأة الآن بحاجة إلى المهارات في مجال تقديم العمل أو المشروع للقطاع الخاص أو الحكومي ".