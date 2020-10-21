شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طالب يتابع دروسه عبر مدرستي بطريقة طريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو طالب من مدرسة ياسر بن عامر الابتدائية بتعليم جدة يتابع دروسه عبر منصة مدرستي بطريقة طريفة، مما أثار إعجاب المواطنين الذين أثنوا على طريقته في المذاكرة.

وبدا في المقطع الطالب الذي يدعى عمر خليف العتيبي يتابع دروسه بذكاء وفطنة عبر " مدرستي "، حيث قال إنه معلميه يتبعون أسهل الطرق في شرح الدروس لتوصيل المعلومة للطلاب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه العديد من أولياء الأمور وزارة التعليم بإجراء الاختبارات لأبناءهم عن بعد، للحفاظ على صحتهم من انتشار فيروس كورونا.