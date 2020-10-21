شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تُحدد موعد تقديم خدمات النقل الخاص للشاحنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن بدء تقديم خدمات النقل الخاص (للشاحنات)، من خلال بوابة نقل الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر 2020، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .

وفي سياق آخر، كانت الهيئة قد أعلنت عن لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، والتي تهدف إلى تنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب.

وتضمنت اللائحة شروط حصول المنشآت على الترخيص، والتي تتضمن استيفاءها "طلب مقدم منها عبر قنوات الهيئة، سجل تجاري يشتمل على النشاط ساري المفعول، شهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم لممارسة النشاط، شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول، توفي النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية، تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه وتوفير العنوان الوطني للمنشأة، ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ 250 ألف ريال، الارتبطا بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة".