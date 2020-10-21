شكرا لمتابعة خبر عن تغريم مواطن 100 ألف ريال إثر إداراته محافظ استثمارية لمواطنين دون ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تغريم مواطن 100 ألف ريال بعد إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وذكرت أن المدان أدار عدداً من المحافظ الاستثمارية في الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من المستثمرين داخل المملكة، مقابل عمولات مالية، تحول إلى حساباته البنكية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

ويذكر أن القرار القطعي للجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، صدر بالحكم غيابياً على المدان بغرامة 100 ألف ريال، في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية.