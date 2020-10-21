شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لحظة ضبط المخالفين للاحترازات الوقائية بالمنشآت الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصلت وزارة الصحة، الحملة الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الإحترازية "لبس الكمامة، و الالتزام بالتباعد الجسدي".

وكانت وزارة الصحة قد بدأت الحملة منذ بداية الجائحة، حيث تم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ويذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد أكد أن الأبحاث في عدد من دول العالم تجرى على قدم وساق للوصول إلى لقاح لفايروس كورونا الجديد.

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وقال الوزير "نحن في المملكة نتابع باهتمام هذه اللقاحات وجودتها ومأمونيتها ونحن حريصون جداً على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته، فسلامتكم أولوية لنا دائماً".