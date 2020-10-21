خطوات حجز موعد إلكتروني عبر منصة "أبشر" لمراجعة "المرور"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة حجز موعد إلكتروني عبر منصة "أبشر" الإلكترونية لمراجعة إدارات المرور في كافة مناطق المملكة. أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة حجز موعد إلكتروني عبر منصة "أبشر" الإلكترونية لمراجعة إدارات المرور في كافة مناطق المملكة. وبيّنت أن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول حساب المستفيد على الموقع الإلكتروني للمنصة من خلال الرابط التالي هنــا ، ثم اختيار المواعيد، اختيار المرور، حجز موعد جديد، اختيار الخدمة المطلوبة، اختيار الفرع، اختيار الموعد، تأكيد الموعد وستظهر لك تذكر به.

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